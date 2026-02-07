Dos trabajadores de la empresa minera Operadores Concentrados Peruanos S.A.C. fallecieron al interior de la Unidad Minera Cobriza, en el distrito de San Pedro de Coris, provincia de Churcampa, región Huancavelica.

Javier del Castillo Inga y Rubén Acuña Ruiz perdieron la vida luego de ingresar, junto a su compañero Víctor Vargas, a un socavón de la zona 5-100. El accidente ocurrió la tarde del viernes 06 de febrero. El rescate fue realizado por los propios trabajadores de la mina. Los fallecidos fueron trasladados a la morgue de Ayacucho para la necropsia de ley.

Familiares de las víctimas denunciaron presunta negligencia por parte de la empresa, señalando que los trabajadores laboraban en condiciones inseguras y sin los equipos de protección adecuados. Además, cuestionaron que OCP no se haya comunicado directamente con ellos tras el accidente y que el comunicado oficial haya sido emitido varias horas después de lo ocurrido.

Por su parte, Operadores Concentrados Peruanos S.A.C. lamentó el fallecimiento de los trabajadores y aseguró que se encuentra en curso una investigación para esclarecer las causas del accidente. Mientras tanto, familiares y trabajadores exigen una investigación exhaustiva.