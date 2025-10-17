!Macabro hallazgo! Una joven madre y su bebé, fueron hallados sin vida dentro de un costal y con signos de haber sido golpeadas y estranguladas. El hecho sucedió en el anexo de Bellavista, distrito del Surcubamba, provincia de Tayacaja, nororiente de Huancavelica.

Los pobladores de la zona no salen del asombro por la crueldad con la que se ensañaron contra Gimena Curo Ramos de apenas 18 años y su bebé Aitana, de aproximadamente un año y medio.

La joven madre fue vista por última vez, a eso de las 15:00 horas de este miércoles último. Sus familiares la buscaban con desesperación.

Según el testimonio de algunos vecinos, la joven habría sido vista abordando una moto junto a su niña, con dirección al anexo de Vista Alegre. Desde entonces se desconocía su paradero pero ya la denuncia estaba en la policía. Sin embargo, la búsqueda llegó a su fin cuando la madre de la víctima halló los cuerpos a las 6 de la mañana del día siguiente (ayer) a orillas de un río.

Cuerpos encostalados

Los cuerpos fueron hallados dentro de un costal, al borde de una carretera poco transitada en el sector de Lindahuaycco, cerca al río que limita las comunidades de Bellavista y Vista Alegre. La madre, que apenas estaba culminando el último año de secundaria, presenta signos de haber sido estrangulada.

Hasta el lugar llegó personal de la policía para realizar el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al centro de salud de Surcubamba, para luego ser derivado al Ministerio Público de Huancayo, para la necropsia de ley correspondiente.

Hasta el momento se desconocen el móvil del crimen. Entre los vecinos, sospechan que la expareja de la madre, que se encuentra fuera del país, estaría involucrado en el crimen. Mientras tanto, ya se han iniciado las investigaciones para dar con los autores materiales, que serían de tres a cuatro personas, los cuales ya habrían sido identificados.

