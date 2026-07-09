Huancayo se prepara para vivir una de las temporadas de mayor movimiento turístico del año con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias y las tradicionales festividades del santiago. El gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, René Lazo Rojas, informó que se han identificado 59 establecimientos entre hoteles, hostales y hospedajes que estarán disponibles para recibir a los visitantes que llegarán durante estas fechas.

Capacidad. Según las proyecciones oficiales, la infraestructura hotelera de la provincia tiene capacidad para alojar entre 30 mil y 35 mil personas, cifra que permitirá atender una parte importante de los aproximadamente 50 mil turistas que se espera visiten el valle del Mantaro.

“Desde el 7 de julio se puso en marcha un Plan Móvil de fiscalización que se extenderá hasta el 7 de agosto. Durante este periodo se realizarán inspecciones permanentes a establecimientos de hospedaje y negocios vinculados a la actividad turística para verificar el cumplimiento de las normas”, informó el gerente.

De manera paralela, se desarrollan capacitaciones y talleres dirigidos a los prestadores de servicios turísticos, orientados a mejorar la atención tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

Como parte de los preparativos, se instaló una feria en el Parque Inmaculada con la participación de 220 comerciantes especializados en productos para la tradicional danza de Santiago.

René Lazo Rojas señaló que estas acciones buscan dinamizar la economía local y buscan fortalecer la imagen turística de Huancayo.