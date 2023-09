Agarrar un lapicero y escribir su nombre en un cuaderno, emociona hasta las lágrimas a Sebastiana Rodríguez Montañez. Ella es una mujer de 63 años, que en el ocaso de su vida, decidió volver a la escuela para aprender.

“De niña no fui a la escuela, pero ahora estoy aprendiendo inglés, personal social y matemáticas que me gusta mucho, antes mi papá no quería que estudiáramos”, mencionó.

Ahora, le saca provecho al estudio, cuando acude a comprar al mercado, ya nadie la puede engañar. Además ya puede leer los nombres de las calles y no se pierde cuando sale de casa.

Su profesora Elsa Quispe Mendoza del Ceba, Ricardo Menéndez que siempre la incentiva, nos mencionó que Sebastiana ayer cumplió uno de los sueños más anhelados, que es desfilar por la calle Real. Otra de sus metas, es estudiar corte y confección, cuando culmine la primaria.

Sebastiana ya logró aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. También lee y escribe y aunque tiene sus altibajos, siempre se levanta.

La directora del Ceba Ricardo Menéndez, Sonia Isabel Bruno Gutiérrez dijo que esta es la semana internacional de la educación de jóvenes, adultos y adultos mayores, donde los estudiantes demostrarán sus competencias y habilidades. Habrá concurso de gastronomía, deportes y talentos.