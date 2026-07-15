Fue necesaria una marcha, respaldada por cientos de pobladores, juntas vecinales y funcionarios distritales para conseguir el dinero de las utilidades que servirá para la ejecución de 14 obras. Esta fue la estrategia del alcalde de Huancayo Dennys Cuba Rivera, quien terminó encadenándose frente a la sede de Caja Huancayo junto a regidores provinciales y burgomaestres de distritos.

Marcha

La mañana de ayer, más de un centenar de ciudadanos de diversos distritos de Huancayo, se concentraron en el parque 15 de Junio, para iniciar una marcha que fue encabezada por el alcalde provincial Dennys Cuba Rivera.

La consigna fue meter presión a Caja Huancayo, para que entregue los 23 millones de soles por utilidades alcanzadas durante el año 2025.

“Estamos acompañando a los vecinos de 14 proyectos, para que se les pueda dar el financiamiento que les corresponde. La Municipalidad de Huancayo, a través de sus regidores, es accionista de Caja Huancayo y ellos aprobaron que se beneficie a los proyectos; sin embargo, hasta la fecha no hemos tenido la transferencia, pese a que hace 14 días fue aprobado”, mencionó Cuba Rivera.

El diálogo

Pasadas las 10:00 horas, fueron los regidores huancaínos, quienes ingresaron a las instalaciones de la microfinanciera para sostener una reunión con los directores. En tanto, el burgomaestre provincial permaneció encadenado hasta cerca de las 2:00 de la tarde cuando concluyó la reunión.

“Para el día lunes se va a concretar la transferencia de las utilidades de Caja Huancayo. Otras cajas municipales como la de Arequipa, Cuzco y demás ya cumplieron con la entrega”, acotó el edil.

Por su parte los regidores que participaron de la jornada de lucha, señalaron que no se sienten representados por los directores que ellos mismos colocaron, que evalúan todas las posibilidades y continuarán con la verificación de la entrega de las utilidades.

“Los directivos de Caja Huancayo el día de mañana (hoy) están sesionando para que puedan ultimar el detalle de liberar la transferencia. El viernes se iniciaría el procedimiento y el lunes se hará entrega en un acto protocolar, ya con el dinero en las arcas de la municipalidad”, refirió el regidor Elio Laureano.

¿Para qué obras se necesita las utilidades?

El paquete de obras priorizado abarca proyectos estratégicos de transitabilidad vial como pistas y veredas, servicios turísticos y recreativos en diversos puntos de la jurisdicción.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentra el mejoramiento del camino vecinal del sector Uñas hacia la Av. Forestal Sur, con una inversión superior a los 5 millones de soles, así como obras viales en el Jr. Ramón Castilla de Quilcas y la Av. Daniel Turín en el distrito de Saño. En el distrito de El Tambo, se ejecutarán mejoras en el Jr. Daniel Alcides Carrión y la Av. Flor de Mayo, mientras que en sectores como Palián e Ingenio se intervendrán vías críticas.