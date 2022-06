Los cielos despejados y el deterioro de la capa de Ozono han elevado el índice de radiación ultravioleta (UV) en la región Junín donde se viene alcanzando valores considerados en un nivel “extremadamente alta”, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Ayer, Huancayo alcanzó un índice de radiación UV de 11, que equivale a un nivel “extremadamente alto”. El rango va de 11 a 20.

En tanto sectores como La Merced, Satipo, Tarma, La Oroya, Jauja y Chupaca alcanzan valores entre 8 y 10 considerados en el nivel de riesgo “muy alto”, siendo también de alerta para la población.

El Senamhi, aclaró la idea que tienen muchas personas, que en los días nublados no nos “quemamos”, y, por lo tanto, no nos afecta la radiación ultravioleta, sin embargo esto no es del todo cierto, ya que, hasta el 80% de la radiación UV solar puede atravesar la nubosidad poco densa, y la neblina de la atmósfera puede incluso aumentar la exposición.

Finalmente, el Ministerio de Salud (Minsa) recomienda a la población reducir los tiempos de exposición al sol - sobre todo entre las 10 a.m. y las 4 p.m., porque en ese intervalo aumentan los niveles porque el cielo está más despejado-, así como usar sombreros de ala ancha, polos o camisas delgadas y de manda larga, así como lentes de sol y protectores solares, a fin de minimizar la probabilidad de sufrir quemaduras, daños oculares y enfermedades por exposición permanente.