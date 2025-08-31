En un acto de valentía. Un alumno de la Escuela de Suboficiales de Pilcomayo salvó la vida de sus dos hermanos menores, durante un incendio ocurrido en Palián.

El incendio, cuyas causas son investigadas, dejó a dos menores atrapados dentro de la casa. El alumno de tercer año, Cristian Rotte Borja (23) de la Escuela Técnica Policial, protegió y sacó a sus hermanos, logrando que ambos salieran con vida.

Sin embargo, terminó con el 39 % de su cuerpo con quemaduras múltiples.

El amago se produjo ayer cerca de las 4 de la madrugada en la Av. Palián n.° 747 en Huancayo.

Personal de patrullaje observó que desde el interior del inmueble, salía gran cantidad de humo.

Fue en ese momento que Cristian Rotte, salió del inmueble con visibles quemaduras en diferentes partes del cuerpo, siendo evacuado de emergencia a la clínica Confía Salud de El Tambo.

En el nososomio el médico de turno diagnosticó quemaduras múltiples que afectan el 39% de la superficie del cuerpo, quedando hospitalizado en Trauma Shock para su atención.

Asimismo, personal policial se entrevistó con Cristina Borja, quien les comentó que pasada las 03 de la madrugada, percibió un olor a humo que provenía desde el primer nivel que está alquilado y funcionaba como pollería.

Arriesgó su integridad

Rápidamente alertó a sus hijos y fue Cristian quien auxilió a sus dos hermanos que salieron ilesos, pero Cristian sufrió quemaduras.

Los trabajadores de la pollería lograron controlar el incendio que también causó daños.