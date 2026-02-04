Un panadero y su familia denunciaron haber sido víctimas de amenaza luego de encontrar un arreglo floral fúnebre en la puerta de su casa, acompañado de una nota intimidatoria firmada por “El Hampa”. El hecho ocurrió en el sector Umuto, distrito de El Tambo, y ha generado preocupación entre los vecinos de la zona.

Según relató la familia afectada, un día antes del hallazgo, personas desconocidas ingresaron a su local comercial y los habrían intimidado verbalmente. Al no darle mayor importancia al incidente, continuaron con sus actividades; sin embargo, a la mañana siguiente, un vecino les alertó sobre la presencia del arreglo floral y el mensaje dejado en la puerta del inmueble.

Los agraviados señalaron que temen por su integridad y la de sus hijos. Asimismo, indicaron que las amenazas podrían estar relacionadas con un proceso judicial en el que se encuentran involucrados. La familia pidió a las autoridades iniciar las investigaciones correspondientes y brindarles garantías de seguridad.