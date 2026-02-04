En menos de 48 horas, dos menores de 13 y 14 años de edad perdieron la vida en el distrito de Sapallanga. Luego un trabajador que fue detenido por presunta violencia familiar, expiró cuando era evacuado al hospital.

La muerte de dos adolescentes movilizaron a los policías de la comisaría de Sapallanga y serenos que primero llegaron al barrio La Libertad, encontrando con signos de asfixia a la menor de iniciales J.Y.B. (13). Según los familiares, la estudiante fue regañada por llegar tarde a su casa y la castigaron quitándole el celular. Al rato, la menor fue hallada muerta.

Horas después a la comisaría de Sapallanga, llegó Franz Gonzalo G. (20), mencionando que el lunes, estuvo bebiendo licor con su enamorada Tania M.C.P. (14), y amigos; ella se fue a descansar, él siguió libando. Dice que cuando fue a acostarse a su cuarto, notó un olor fétido y descubrió que su enamorada estaba muerta.

En la morgue

Ante la sospechosa muerte, llegaron peritos de criminalística y la fiscalía especializada en violencia contra las mujeres. En todo momento el mototaxista, Franz Gonzalo aseguró que no provocó la muerte de Tania y sus familiares lo respaldan. En tanto, los parientes de la adolescente piden que se investigue, pues presumen que la menor pudo ser agredida. La necropsia que revelará que sucedió, se realizará hoy miércoles en la morgue de Hualhuas.

Muere tras ser detenido

Otro caso que la Policía investiga es el deceso de Luis Romero Inocente (47), quien fue detenido tras una denuncia de violencia familiar, fue asistido por personal Samu y lo trasladaron a la comisaría donde volvió a sentirse mal. Fue entonces que lo trasladaron al hospital Carrión donde llegó cadáver.

La PNP espera los resultados de la necropsia para seguir las pesquisas. La causa de muerte de Luis Romero, sería infarto pulmonar.