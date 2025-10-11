MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancavelica-bus-queda-colgado-en-abismo-y-33-se-salvan-noticia/

Con la resolución N.° 799, el gerente de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jorge Quispe Avila declaró procedente la solicitud el servicio de transporte regular en vías no saturadas, en la modalidad de camioneta rural M2, a favor de Néstor Chávez Romero, como gerente de la empresa de Transportes Chasqui. El funcionario reconoció que la mencionada vía incluye al puente La Cantuta, que todavía no está operativo. El documento es del 8 de julio.

En la resolución, se menciona que la ruta de ida desde San Pedro de Saño, carretera Central por Hualhuas, San Agustín de Cajas, El Tambo, Quebrada Honda, Avenida La Cantuta, Puente Comuneros 3, Pilcomayo, continúa por los jirones Circunvalación, Independencia, Las Américas, avenida Leoncio Prado, avenida Coronel Parra, con paradero final en la avenida coronel Parra a la altura del puente Eternidad (límite provincial Huancayo-Chupaca).

responde. El gerente Jorge Quispe Ávila, manifestó que el puente conecta a Chupaca sino a Pilcomayo, dentro del ámbito urbano y va hasta el límite de Chupaca. Respecto al funcionamiento de la empresa, indicó que si cumple o no la ruta será parte de un control posterior y si se evidencia que durante 10 días seguidos no cumple la ruta se emite el procedimiento sancionador.

En el documento se menciona, que el inicio de operaciones es dentro de los 30 días contados desde la emisión de la resolución y tras haber cumplido los requisitos bajo apercibimiento de cancelar la autorización de ruta para prestar el servicio de transporte.

El dirigente Néstor Chávez, reconoció que pese a tener la ruta autorizada, sus camionetas rurales todavía no circulan por el puente. Señaló que el lunes empezará sus operaciones, pese a que la autorización es del pasado 8 de julio y ya pasaron más de 30 días del plazo para operar.