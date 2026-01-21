Las evidencias lo incriminan por ello las autoridades judiciales ordenaron su captura. La Segunda Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, a cargo del fiscal Andreey Ortega, logró una sentencia de 14 años de prisión efectiva contra Yonathan Quinto Cordero (34), como autor del delito de tocamientos en agravio de su hijastra de 11 años.

DENUNCIA

Los magistrados del Primer Juzgado Penal Colegiado Especializado en delitos de Violencia Contra las Mujeres de Huancayo, resolvieron esta sentencia luego de valorar los medios de prueba por lo que ordenaron la ubicación y captura del sentenciado.

Según la investigación fiscal, la menor fue tocada por primera vez por su padrastro el año 2021 a los 11 años, luego que mandara a su pareja a comprar unas galletas; luego advirtió a la menor que nadie le creería.

Una semana después, volvió a tocarle las partes íntimas, aprovechando que todos dormían.

DEPRESIÓN Y ANSIEDAD

El año 2022, la agraviada mostró conductas autolesivas y la psicóloga del plantel descubrió que era ultrajada por lo que madre denunció a su pareja. Y en las últimas horas, una menor de 13 años captada en una fiesta patronal fue víctima de abuso sexual.

Policías de Chilca, recibieron la denuncia de la desesperada madre, quien relató que su hija de 13 años fue a la fiesta de Huayucachi y fue ultrajada en una casa por un sujeto conocido como Fausto. La Policía retuvo a Carlos C.Q. (22), quien dijo que el responsable es Fausto.