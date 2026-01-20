Una adolescente de 13 años habría sido víctima de una presunta agresión sexual luego de una fiesta patronal en el distrito de Huayucachi, hecho que es investigado por la Policía Nacional del Perú, tras la denuncia presentada por la madre de la menor.

Efectivos de la Comisaría PNP Chilca realizaron diligencias inmediatas que permitieron la detención de un joven de 23 años, quien es investigado por su presunta participación como coautor del delito, mientras continúan las acciones para ubicar al principal implicado.

La Policía informó que el caso se encuentra en investigación conforme a ley y reiteró su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, así como con la lucha contra los delitos que afectan a la población vulnerable.