Con el objetivo de preservar la identidad, el simbolismo y la historia de una de las danzas más representativas del Valle del Mantaro, fue presentado oficialmente el código tunantero de la Tunantada de Yauyos – Jauja, instrumento que busca proteger esta expresión cultural declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

La iniciativa fue impulsada por la Federación Nacional de Asociaciones Tunanteras del 20 de Enero (Fendat), con apoyo interinstitucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo, y surge como respuesta a las constantes distorsiones estéticas y pérdida de referentes tradicionales que ha enfrentado la Tunantada en los últimos años.

El código establece lineamientos para la correcta representación de la danza, entendida como una expresión satírica, paródica e identitaria del pueblo shawsha, sin imponer restricciones rígidas. Sus promotores precisaron que se trata de una herramienta de defensa cultural y no de un reglamento sancionador.

Durante la presentación, el gerente municipal de la MPH, Jhoselim Meza León, destacó la importancia de fortalecer la identidad regional y promover el turismo cultural en Junín, resaltando que la preservación de las tradiciones beneficia a toda la región.

El documento es resultado de un trabajo colectivo iniciado en mayo de 2025, con la participación de 93 cultores pertenecientes a 31 asociaciones tunanteras, además de especialistas técnicos. El código contiene 225 artículos distribuidos en 12 capítulos, que abordan aspectos históricos, simbólicos y estilísticos de la danza.