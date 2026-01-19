El examen de admisión 2026 - I, para obtener vacante a una de las 39 carreras de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), se realizará los días 14 y 15 de marzo. Para ello se dio por iniciado el proceso de inscripción dirigido a postulantes en las modalidades Ordinario y Participante Libre.

La oferta académica contempla 39 carreras profesionales distribuidas en cinco áreas del conocimiento: Ciencias de la Salud, Ingenierías y arquitectura, Ciencias Administrativas, Contables y Economicas; Educación y Ciencias Sociales y las Ciencias Agrarias.

A ello se suma la presencia de programas académicos en las filiales de Tarma y Satipo, orientados al fortalecimiento del desarrollo agroindustrial y forestal de la región centro del país.

Hoy se inició el registro virtual y la Dirección de Admisión estableció un cronograma de inscripción de acuerdo con la letra con la que inicia el apellido paterno del postulante.

De la A a la F podrán inscribirse del 19 al 26 de enero

De la G a la M, del 27 de enero al 03 de febrero

De la N a la R, del 04 al 12 de febrero

De la S a la Z, del 13 al 21 de febrero.

Asimismo, la plataforma virtual permanecerá habilitada hasta el 04 de marzo para atenciones extemporáneas.

El proceso de inscripción se inicia con la descarga gratuita del prospecto de admisión desde el portal oficial de la UNCP que contiene el reglamento, temario y cuadro de vacantes.

Costos

Los postulantes deben efectuar el pago por derecho de examen en el Banco de la Nación o Caja Huancayo. Los egresados de instituciones educativas estatales abonarán S/271, mientras que los provenientes de colegios particulares pagarán S/ 331.

Para hijos de comuneros de la región Junín, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo y estudiantes de comunidades nativas, los montos de inscripción oscilan entre los S/50 y S/235 soles, previa verificación de requisitos.

Otros requisitos

Tras un plazo aproximado de 24 horas, el sistema habilitará el registro virtual, donde deberán consignar sus datos personales, cargar una fotografía tamaño pasaporte y presentar la declaración jurada correspondiente.

La ficha de inscripción impresa y el DNI original serán requisitos obligatorios para el ingreso a la ciudad universitaria el día del examen.

La UNCP ha dispuesto puntos de orientación presencial en el semisótano del campus universitario en Huancayo, el módulo MAC del Mall Plaza, así como en sus sedes de Tarma y Satipo. La información completa del proceso se encuentra disponible en la página web institucional:uncpadmision.edu.pe