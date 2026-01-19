Ante la presencia de casos de tos ferina en la región Junín, el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical Julio César Demarini Caro, dispuso una serie de medidas preventivas temporales, entre ellas la restricción del ingreso de niños y adolescentes a sus instalaciones, con el fin de proteger la salud pública.

Según el comunicado oficial difundido este domingo, no se permitirá el ingreso de menores de edad, salvo en los casos en que requieran atención médica o acudan exclusivamente para recibir su vacuna, conforme al Esquema Nacional de Vacunación vigente.

Asimismo, el hospital informó que cuenta con disponibilidad de vacunas contra la tos ferina, dirigidas a mujeres gestantes entre las 20 y 36 semanas de embarazo, lactantes de 2, 4 y 6 meses, y niños que deben recibir dosis de refuerzo a los 18 meses y a los 4 años de edad.

Como parte de las disposiciones sanitarias, las visitas a pacientes hospitalizados han sido restringidas, permitiéndose únicamente el ingreso de un familiar por paciente, en el horario de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Además, el establecimiento de salud recordó que el uso correcto y obligatorio de mascarilla es exigido a toda persona que ingrese al hospital, cubriendo completamente nariz y boca durante su permanencia.

Las autoridades hospitalarias precisaron que estas medidas entran en vigencia desde su publicación y son de cumplimiento obligatorio, en el marco de las acciones de prevención, control y protección de la salud colectiva.