Cae presunta banda “Las Momias Chulas” con más de 9 kilos de cocaína en Cayumba

Se desplazan a bordo de una moto, se suben a la vereda o pasan por el borde de la pista para arranchar los celulares de sus víctimas. Esta modalidad del ‘arrastre’, incluso dejó heridas a mujeres en Huancayo.

Los delincuentes sobre ruedas interceptan a las féminas para arrebatarles sus móviles. En marzo robaron a 4 mujeres en Chilca y El Tambo, a ellas les arrancharon los celulares, dos sujetos con una motocicleta negra. El jueves a las 17:21 horas, la menor S.D.R. (17), fue víctima del robo de su celular en los jirones Santa Rosa y La Mar.

El ilícito, perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta rojinegra, fue captado por las cámaras de seguridad.

CAPTAN

Tras la denuncia, a las 19:00 horas, vecinos lograron ubicar a uno de los sospechosos (copiloto) que habría arrebatado el móvil.

Se trata de Cristhian Huamán T. (23), quien curiosamente fue intervenido cuando libaba licor en una mototaxi; al costado estaba la unidad que habría sido usada para el robo.

Los moradores casi linchan al detenido que fue llevado a la comisaría de Chilca.

Y como las cámaras captaron el robo y las características de la moto, el implicado habría admitido su participación en el ilícito, junto a otro varón cuya identidad se desconoce.

Lamentablemente el celular sustraído a la menor no pudo ser recuperada. Los vecinos de la zona piden más seguridad y exhortan a la Policía actuar con celeridad.