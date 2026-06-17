Si bebe licor no maneje. De enero a la fecha del 2026, se registró un total de 9 mil 476 detenciones por diversos delitos en Junín, de ellos, 2 mil 794 cayeron por el delito de conducción en estado de ebriedad. Según la Policía, la mayor cantidad de detenidos son adultos jóvenes y de mediana edad.

El grupo de 28 a 37 años concentró la mayoría de las detenciones, seguido de los conductores de 18 a 27 años. El sábado fueron intervenidos 38 personas por el delito de peligro común, el domingo 48 y 21 el lunes, entre ellos cayó Pedro Ortega Poma (22), quien luego de beber licor sembró pánico en las calles de Huancayo. En su alocada fuga, chocó a 10 unidades y dejó 8 heridos, entre ellos dos policías.

Delitos

El violento incidente ocurrió a las 6:30 de la tarde, Pedro Ortega, iba al volante de la camioneta de placa AII-844, se pasó la luz roja del semáforo en los jirones Moquegua y Breña, luego escapó. En su fuga, impactó a los vehículos de placas A5G-086, C3R-326, W5G-494, A6G-697, B1F-621, F6S-045 y la moto 8397- GW; hasta se subió a la acera para huir de las autoridades, siendo capturado en la Av. Huancavelica y Jr. Lima.

Asimismo, en la persecución chocó a los policías Sandro Samaniego Melgar de la unidad de tránsito y al suboficial Julio Carhuamaca Sanabria.

El dosaje etílico de Pedro Ortega Poma, dio positivo por lo que está detenido por los presuntos delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, lesiones, contra la función jurisdiccional, conducción en estado de ebriedad y tentativa de homicidio.