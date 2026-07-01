



Cansado de los robos, un ingeniero instaló cámaras de seguridad en su departamento y grande fue la sorpresa al ver que su vecina era la presunta ladrona. Esta vez las imágenes captaron cómo la mujer ingresa a la habitación de Percy C.A. hasta en dos ocasiones, junto a otro sujeto.

Cuando el agraviado regresa se percata que los 5 mil soles que guardaba había desaparecido. Rápidamente alertó a los policías de la comisaría de Huancayo que con el agraviado ubicaron a Leonor Rafael V. (48), quien llevaba las mismas prendas de vestir al momento de cometer el ilícito y la capturaron. La fémina implicada en hurto fue trasladada a la Unidad de Flagrancia de Huancayo en calidad de detenida.

ATRAPAN

A las 18:45 horas, el agraviado denunció el hurto del dinero del interior de la habitación que ocupa en un inmueble ubicado en la Av. José Olaya, en Huancayo.

El agraviado manifestó que, debido a anteriores desapariciones de dinero, había instalado cámaras que grabaron a Leonor ingresó al cuarto acompañada por un sujeto que portaba un morral. La Fiscalía ahora deslindara responsabilidades.