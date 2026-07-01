La delincuencia continúa golpeando a los propietarios de vehículos en Huancayo. Esta vez, delincuentes dejaron un Toyota Yaris sobre ladrillos luego de robarle los cuatro neumáticos deportivos, bobinas y otros accesorios en el sector de Cajas Chico.

El hecho fue descubierto la mañana del martes en las calles Piura y Catalina Huanca, donde vecinos alertaron sobre un vehículo completamente desmantelado.

Según el propietario, el automóvil de placa C2R-046 había sido adquirido hace apenas un mes. Explicó que lo dejó estacionado en la prolongación Puno con el jirón Huancas y, al regresar, comprobó que había sido robado. Posteriormente, la unidad fue hallada abandonada sin varias de sus autopartes.

Al lugar acudieron agentes del Serenazgo de Huancayo y efectivos de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones.

Roban entre tres y cinco vehículos por semana

De acuerdo con información policial, el robo de autopartes es uno de los delitos más frecuentes después del hurto de celulares. En la provincia de Huancayo se registran entre tres y cinco casos por semana.

Agentes de la Unidad de Protección e Investigación de Robo de Vehículos (UPROVE) señalaron que los delincuentes aprovechan las horas de menor tránsito para sustraer accesorios en apenas 10 a 30 segundos.

Entre los objetos más robados figuran neumáticos, baterías, memorias, bobinas y otros componentes de los vehículos estacionados en zonas con poca vigilancia.

Hace unos días, además, delincuentes sustrajeron autopartes de seis vehículos que permanecían en una cochera del distrito de Huamancaca Chico.