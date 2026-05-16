



Cámaras de seguridad captaron la facilidad con la que delincuentes roban dos casas y un vehículo estacionado.

La madrugada del fin de semana, ladrones ingresaron a la cochera con una camioneta y se llevaron los bienes de valor.

Las imágenes muestran cómo los delincuentes ingresan al local, levantando la puerta y al rato salen con el botín al interior del carro y escapan.

VACÍAN CASA

Los facinerosos, de unos 35 a 50 años, ingresaron a la casa en El Tambo para sustraer artefactos, herramientas y materiales de trabajo.

Otra cámara grabó también a unos vitrocas robando una laptop de un vehículo estacionado. En menos de 3 minutos los cacos se llevan el equipo, tras simular que hablaban por celular y violentar la puerta.

CIFRAS

En la avenida Evitamiento y calle Alhelis en El Tambo, también otra vivienda fue blanco de los pillos que se llevaron un televisor.

Una cámara captó a dos sujeto, uno de ellos con casco, hurtando un televisor, para luego huir al parecer en una moto. Los ciudadanos deben estar en alerta para evitar ser blanco de los delincuentes.

De enero a la fecha policías de la Región Policial Junín detuvieron a 7 mil 109 personas por cometer diversos delitos. En los tres primeros meses se registraron 144 robos, el 2025, 233 lo que representa una disminución de 61.81% respecto al año pasado. En cuanto a hurtos, se contabilizaron 731 denuncias este 2026.