



Cuidado. Hábiles delincuentes entraron a una vivienda y robaron bienes de valor y 20 mil soles. A las cuatro de la madrugada, los ladrones ingresaron al inmueble sin violentar la puerta y se llevaron los bienes, mientras una anciana y su nieta dormían en el segundo piso.

A los ladrones les bastó unos 8 minutos para consumar su fechoría.

Las cámara de seguridad captaron a los ‘robacasas”. Otra cámara también grabó el rostro de un maleante que simulando ser huésped entró a un hotel en el centro y con un cuchillo amenazó al un joven de 19 años para robar un celular y dinero.

Escapan

Según la denuncia, a las 4 de la madrugada, dos malhechores ingresaron a una casa ubicada en el jirón Galeno en el distrito de El Tambo.

Curiosamente en las imágenes se observa que rondan la casa y entrar sin forzar los seguros. Al interior los cacos que se cubrían los rostros con gorras, capuchas y chalinas, rebuscan la vivienda, luego escapan con 20 mil soles en efectivo, dos tablets y una laptop.

La dueña de la casa estaba trabajando cuando sucedió el hecho, pero al interior dormían dos integrantes de la familia que no escucharon nada. Al llegar el alba, se percataron del robo.

Los delincuentes de contextura ancha, tiene entre 40 a 50 años.