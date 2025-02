Utilizó un fierro de construcción para golpearla hasta matarla. Antes de escapar escribió aterradores mensajes en la pared y en un papel. “Esto es un ajuste de cuentas por una deuda de plata y sangre que tenía por hacer: golpear al padre con el hijo. También me quería botar de mi casa, por eso he decidido matarlo, por eso la madre tenía que morir tarde o temprano”, decían los escritos que dejó el albañil Jorge Vásquez Saldaña (66), luego de acabar con la vida de su expareja Basilia Marcelo C. (67), golpeándola con un fierro de construcción en Junín.

El feminicida era buscado desde el 7 de enero, y los efectivos de la Divicincri lo capturaron en Tingo María.

Basilia Marcelo Cóndor (67), madre de 4 hijos, fue hallada en su casa del Jr. Colombia en Junín, con golpes en la cabeza; al costado del cadáver se halló el fierro.

Por los mensajes y las cédulas de notificación halladas en la escena del crimen, se sospechaba de Jorge Vásquez quien desapareció tras la muerte de Basilia Marcelo, diciendo a una vecina que sería la última vez que lo verían.

Un grupo especial de la Areincri (Divincri), viajó a Tingo María, tierra natal del sospechoso y luego de paciente seguimiento lograron ubicarlo. El acusado confesó que ebrio mató a Basilia. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, sustentó 9 meses de prisión preventiva contra Jorge Vásquez por el feminicidio de su exconviviente.

En la audiencia el fiscal Efraín Solís Aliaga ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Junín, demostró evidencias del cruel ataque.