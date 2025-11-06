Con la voz entrecortada, Karina Inga, una abuela de espíritu incansable, llegó a Huancayo en busca de apoyo para su nieta Cataleya, una niña de cinco años que nació a los seis meses de gestación con múltiples discapacidades y ha sobrevivido a más de 15 operaciones. “Cada sol es un paso de amor para mi pequeña”, manifestó.

Guerrera

Cataleya padece el síndrome de Treacher Collins, una malformación craneofacial que afecta su audición, respiración y movilidad. A lo largo de su vida ha recibido numerosas operaciones y terapias físicas, auditivas y de lenguaje, y contra todo pronóstico logró dar sus primeros pasos con ayuda de un andador pediátrico.

“Actualmente requiere una intervención quirúrgica urgente por diplejía espástica en ambas piernas, que incluye la colocación de toxinas botulínicas en los esquiotibiales y la corrección de la contractura severa en gemelos y abductores. Después de la cirugía, deberá someterse a yesos seriados durante seis meses, terapia física intensiva y el uso de caminador para recuperar su movilidad. Sin este tratamiento, podría perder la capacidad de caminar”, informó.

El costo del procedimiento asciende a 10 mil soles, que la abuela busca reunir en menos de tres meses. “Cataleya ya ha demostrado que puede caminar. No quiero que vuelva a una silla de ruedas. Ella lucha todos los días, y yo también”, agregó.

Karina, quien se mantiene gracias a presentaciones artísticas y actividades solidarias, hace un llamado a la población para apoyar a Cataleya y no “apagar su luz de esperanza”. Las donaciones pueden realizarse a través de Yape al número 940 202 926, a nombre de Karina Inga o a la cuenta del Banco de la Nación 04507076071.