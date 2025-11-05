La tarde del martes 4 de noviembre, un múltiple accidente de tránsito ocurrido a la altura del kilómetro 12 de la carretera Jauja–Tarma, en el sector del centro poblado de Yanamarca (Acolla), dejó seis personas heridas, entre ellas una menor de nueve meses y dos heridos de gravedad.

Según información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 6:40 p. m., cuando un tractor municipal, presuntamente detenido por fallas mecánicas, fue impactado por un automóvil rojo Toyota Yaris conducido por Omar Teylo Núñez Quispe (25), que se dirigía a Tarma con pasajeros a bordo. El vehículo volcó y quedó con las llantas hacia arriba, mientras que el maquinista del tractor, Etimanio Pedro Hilario Vilca (58), salió despedido varios metros fuera de la vía.

El fuerte impacto provocó además que el automóvil colisionara contra una miniván Suzuki, conducida por Alcedo Julio Cochachi Rosales (50), y un vehículo Changan Honor, manejado por Williams José Quincho Quispe (39), que también se dirigía hacia Tarma.

Entre los heridos figuran Etimanio Pedro Hilario Vilca (58), conductor del tractor, quien presenta politraumatismo y fractura expuesta de antebrazo izquierdo; Omar Teylo Núñez Quispe (25), conductor del automóvil rojo, con diagnóstico de policontuso y posible fractura de rodilla y pelvis; la menor de nueve meses M. S. D. L.; Sandra Paola Lavado Rosales (37); Amelia Gladys Martínez Taza (52); y Mary Eleonor Reyna Romero (67), quien resultó policontusa por el accidente.

El auxilio fue brindado por la Policía de Carreteras de Acolla, que trasladó a los heridos a los hospitales de Jauja para su atención médica.