Una extranjera que vendía empanadas, una comensal y su pequeño hijo, vieron la muerte de cerca, cuando una combi se estrelló contra la carreta de comida y una pared.

Tras el violento embiste, la venezolana Glorimar Nieves (35), fue aplastada por la unidad y gritaba de dolor, mientras que en el piso yacía Deyanira García Lazo (21), junto a su hijo de 3 años de edad, que están vivos de milagro.

La conductora de la combi de la empresa San Juan de placa CTV-250, Evelin Suarez Camposano (31), fue retenida por la Policía.

Un susto

Al promediar las 8 de la noche del lunes ocurrió el accidente de tránsito en la Av. Próceres y el Jr. Augusto B. Leguía. Policías y serenos de Chilca acudieron al lugar y verificaron que una combi CTV-250, conducido por Evelin Suarez, embistió a tres personas dejándolos malheridos.

Según testigos, en dicha intersección, la extranjera Glorimar Nieves (35), vendía empanadas y Deyanira García con su hijo de 3 años de edad, se sentaron para comer, siendo atropellados por la combi. Dayanira, quedó inconsciente.

Las dos mujeres y el niño resultaron con policontusiones y posibles fracturas fueron evacuados a una clínica. En tanto, la conductora, Evelin Suarez, quedo detenida por lesiones graves.

Ella mencionó que perdió el control de su unidad, cuando un auto le cerró el pase. “Pensamos que íbamos a morir, todo parecía un sueño el carro nos aplastó contra la pared”, dijeron las sobrevivientes.

La carretera la venezolana Glorimar Nieves destrozada y fue llevada a una cochera. Además, se rompieron utensilios, huevos y otros.