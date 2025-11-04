Mediante una intervención arqueológica forense en el cementerio del anexo de Rimaycancha, en el distrito de Ingenio, provincia de Huancayo, donde fueron hallados restos óseos de cuatro personas que habrían sido ejecutadas extrajudicialmente en 1990.

La diligencia se llevó a cabo como parte de la investigación del caso “Paccha II – Ñahuinpuquio” y tuvo como finalidad exhumar e identificar los restos humanos para esclarecer los hechos ocurridos durante el periodo de violencia en la región.

En la intervención participaron el fiscal provincial Johel Jenner Chamorro Macukachi, de la Fiscalía de Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Junín, y el arqueólogo Aldo Lara Guerra, del Equipo Forense Especializado (EFE), quienes dirigieron las labores de excavación y recuperación de los restos.

Los restos hallados serán sometidos a pericias de laboratorio forense, como pruebas de ADN y análisis antropológicos, para determinar la identidad de las víctimas y establecer las circunstancias de su muerte.