Un promedio de 100 mil escolares inician labores escolares mañana en la provincia de Huancayo, manifestó el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo, Walter Oré Ramos.

Debido a que las lluvias no cesan y durante el día hasta suelen ocurrir fuertes tormentas, que pueden afectar la salud de los escolares, el director de la Ugel Huancayo, Walter Oré pidió a los directores y docentes flexibilidad, para que puedan utilizar buzo para evitar mojarse y sufrir de alguna infección respiratoria aguda.

“El uso del uniforme no es obligatorio y las niñas y adolescentes pueden usar el buzo, además de prendas abrigadoras, porque si el estudiante se enferma no podrá recibir las clases, por eso hay que brindar las facilidades para que asistan y no pierdan ninguna lección”, dijo y pidió flexibilidad en el reglamento interno de los planteles.

Asimismo, fue enfático en señalar que ningún escolar debe quedarse fuera de la institución educativa aún, si llegó tarde. Ya que es muy peligroso que un menor de edad se quede en la calle, por evadir a sus padres, puesto que puede ser víctima de acoso y asalto.

horario. En vista que las ceremonias del inicio del año escolar, ya se cumplieron el último viernes. Walter Oré mencionó que desde el lunes, se tiene que cumplir las horas efectivas de clases. En el nivel inicial son 5 horas pedagógicas. En el nivel primario, son 6 horas pedagógicas. En el nivel secundario, son 7 horas pedagógicas. Y en las instituciones educativas con jornada escolar completa son 8 horas pedagógicas.

El director realizó una invocación a la Policía Nacional para el resguardo de las instituciones educativas, en el horario de ingreso y salida. Además, demandó que haya un control del tránsito, ya que en horas punta hay mucho tráfico y esto genera el retraso de los alumnos. Exhortó que el Serenazgo también despliegue el patrullaje, porque los escolares sufren robos de celulares y las cosas que llevan en sus mochilas.

Finalmente, comentó que las inclemencias del clima, han desnudado las deficiencias en infraestructura educativa. Ante lo cual se deberán alquilar locales para que los alumnos vuelvan a clases, ya que sus aulas están declaradas inhabitables. Finalmente, invocó a incrementar el presupuesto para el sector Educación.