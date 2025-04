Huancayo: Padres de familia protestan para exigir acceso a loza deportiva en El Tambo

El gobierno peruano oficializó la extinción del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna (creado tras el cierre de Qali Warma) mediante el Decreto Supremo N.º 006-2025-MIDIS. La medida se dio a causa de múltiples casos de intoxicación registrados en diversas regiones del país, incluyendo Junín, durante los primeros meses del año escolar 2025.

​Ante esta situación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) declaró en emergencia el servicio alimentario escolar hasta el 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de garantizar la seguridad y salud de los estudiantes.

El director de la Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ), Medardo Gómez, expresó su preocupación por el impacto de la medida en las zonas rurales: “Es un programa que ha apoyado bastante a mucha gente de mucha necesidad. En otras zonas rurales hay familias que son de escasos recursos económicos y siempre potenciaba en alguna forma la alimentación de nuestros niños”, señaló.

Alternativa

El titular de la DREJ anunció que, junto a los directores de las Ugeles, evaluarán alternativas para contrarrestar la falta de alimentos, una de las opciones sería la adquisición de proteínas locales.

“Podríamos adquirir las proteínas de nuestra zona, por ejemplo, hay muchos lugares que tienen criaderos de trucha, o cuyes”, aclaró, señalando que también sería una forma de apoyo a los productores locales.

Además pidió que se fortalezca las inspecciones en los cafetines de las instituciones educativas para garantizar la salubridad de los mismos.Por su parte, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, señaló que se están implementando estrategias para garantizar la continuidad del servicio alimentario escolar.

“Desde el MIDIS, implementamos estrategias que tienen como prioridad, garantizar la continuidad del servicio alimentario escolar; sin estos productos que han puesto en riesgo la seguridad y la salud de la niñez”, afirmó la ministra.

Padre exigen solución

En tanto, el secretario general de la Asociación de Padres de Familia (Apafas) de Junín, Jeremías Bautista, expresó su preocupación por la situación y exigió la creación de un nuevo programa que garantice la alimentación de los escolares. El representante también informó que se registraron casos en la zona selva de la región.

“Está bien que se cierre, ahora deben crear uno nuevo pero no solo como un programa, si no como un decreto supremo para que sea una ley la alimentación de nuestros hijos. Si no lo hacen, saldremos a marchar”, dijo Bautista.