Más de 30 mil pobladores del distrito de El Tambo, en la provincia de Huancayo, resultan afectados por el cierre de los módulos de Médicos de Familia, una estrategia descentralizada que buscaba acercar los servicios de salud a los sectores más vulnerables.

De los diez puntos de atención que funcionaban inicialmente, solo cinco permanecían operativos hasta hace una semana, cuando dejaron de brindar servicios a la población.

Vecinos protestan frente a la Diresa Junín por cierre de módulos de salud

Ante esta situación, un grupo de pobladores realizó una protesta en los exteriores de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín para exigir el restablecimiento de la atención médica.

El cierre afecta a los habitantes del asentamiento humano Justicia, Paz y Vida, así como a los sectores de Pio Pata, Las Patas, Pilcomayo, Primero de Mayo, Juan Parra y César Vallejo.

Los vecinos acudían a estos establecimientos para acceder a consultas médicas básicas y continuar con sus tratamientos.

Pobladores denuncian saturación en centro de salud

Hace meses, cinco de los diez módulos dejaron de funcionar debido a presuntos problemas presupuestales entre la Red de Salud Valle del Mantaro y las autoridades regionales.

Desde entonces, la demanda de atención médica se concentró en el único centro de salud de la zona, donde los pacientes deben acudir desde tempranas horas para intentar conseguir una consulta.

“Tengo a mi madre anciana y a mis hijos; en el módulo el médico nos atendía desde las 7:00 a. m. de manera amable y cercana. Hoy nos hacen levantar de madrugada para no alcanzar atención en el centro de salud”, protestó entre lágrimas una vecina afectada.

Dirigentes exigen reapertura de los módulos de Médicos de Familia

Los dirigentes vecinales y Rogelio López, representante del Frente de Defensa y Desarrollo de la Región Junín, respaldaron las manifestaciones pacíficas de la comunidad.

Asimismo, señalaron que la Municipalidad Provincial de Huancayo mantiene su disposición de ceder los locales para el funcionamiento de estos establecimientos.

Los manifestantes demandaron una solución que permita restablecer los servicios médicos en beneficio de las familias afectadas.