Un violento ataque se registró en el sector de Saños Chico, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, donde el comerciante Vidal Mendoza Torpoco fue apuñalado en la cabeza y el tórax por uno de los sujetos que habría ingresado a su vivienda.

Los atacantes llegaron al inmueble profiriendo amenazas de muerte. El intercambio de palabras terminó en una agresión física, durante la cual uno de los individuos sacó un cuchillo e hirió al comerciante.

“De milagro está vivo”, dijeron los familiares de la víctima a los efectivos policiales.

Atacantes huyeron a bordo de un automóvil rojo

Según la denuncia presentada por Kelly M. S., pareja del agraviado, el ataque ocurrió alrededor de las 4:00 p. m., cuando unos cinco sujetos ingresaron a su vivienda, ubicada en la avenida Universitaria.

Tras ocasionarle múltiples heridas cortantes al comerciante, los sospechosos huyeron a bordo de un automóvil rojo, mientras que la víctima fue trasladada a un establecimiento de salud.

Policía detiene a sospechoso de tentativa de homicidio

Tras recibir la denuncia, los efectivos policiales de El Tambo desplegaron un operativo que permitió la detención de Giampier Huaman Q. (20), quien fue sindicado por los denunciantes como uno de los presuntos implicados.

El joven fue ubicado en la losa deportiva del asentamiento humano San Pedro.

Durante las diligencias, los agentes también encontraron un cuchillo metálico en el frontis de la vivienda donde ocurrió el ataque, por lo que procedieron a su incautación.

El intervenido fue detenido por su presunta implicancia en los delitos de tentativa de homicidio y violación de domicilio.