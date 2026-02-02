COEN pone a las nueve provincias de Junín en alerta roja por lluvias y huaicos

COEN pone a 9 provincias de Junín en alerta roja por huaicos y lluvias

Cinco varones, entre ellos tres menores de edad, fueron intervenidos por la Policía Nacional tras una denuncia presentada por una adolescente de 14 años, relacionada con un presunto delito de violación sexual ocurrido en el mirador San Cristóbal, en el distrito de Sapallanga.

De acuerdo con la denuncia, la menor salió de casa para encontrarse con un amigo, tomaron bebidas alcoholicas por el sector del mirador de Sapallanga y despertó en la madrugada semidesnuda en el descampado. Regresó a su domicilio y comunicó lo sucedido a su madre, con quien posteriormente acudió a la comisaría para formalizar la denuncia. La víctima habría reconocido a algunos de los presuntos implicados, lo que permitió que se realicen las diligencias correspondientes.

Los intervenidos fueron identificados como Renzo Gaspar (19), Andy Sarmiento (18) y tres menores de 14, 15 y 16, quienes quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones de ley. La Policía informó que continúan las acciones para ubicar a una sexta persona que estaría relacionada con el caso.