El Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer el cronograma oficial del proceso de matrícula escolar 2026, el cual se desarrollará de manera gratuita y sin ningún condicionamiento. En Huancayo, varios colegios estatales de alta demanda ya iniciaron la difusión de sus fechas y número de vacantes, ante la expectativa de cientos de padres de familia.

La I.E. Santa María Reyna, en el nivel primaria ofertará 259 vacantes, mientras que en secundaria contará con 111 vacantes en total, incluyendo estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). El director de la institución, Jhonny Rojas, precisó que el proceso se rige estrictamente por las disposiciones del Minedu.

“Estamos siendo estrictos y cumplidores. La recepción de expedientes empieza este viernes 2 de enero y se extiende hasta el día 9”, señaló. Otro colegio con alta demanda es la I.E. Mariscal Castilla, que ofrece 669 vacantes en el nivel secundaria (181 para estudiantes NEE), mientras que la I.E.E. Santa Isabel dispone de 1,244 vacantes (78 para NEE), convirtiéndose en una de las instituciones con mayor capacidad en la ciudad.

En todos los casos consultados, las direcciones escolares coincidieron en que el trámite se realizará únicamente con documentos físicos y de manera presencial. Finalmente, se informó que el inicio del año escolar 2026 está programado para el lunes 16 de marzo a nivel nacional, por lo que los directores recomendaron a los padres de familia respetar los cronogramas.