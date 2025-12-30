Un grupo de madres de familia de la institución educativa Santa María Reyna, nivel secundaria, realizaron una protesta en los exteriores del plantel en rechazo al sorteo de aulas que la dirección había anunciado para el ejercicio escolar 2026.

Las manifestantes expresaron su desacuerdo con la posible reorganización de secciones, al considerar que esta medida podría generar afectaciones emocionales en las estudiantes. “Todo el aula hemos trabajado para juntar fondos para la promoción de las niñas que ahora pasan a 5° grado, no es justo que ahora las separen; ellas están juntas desde primaria y son como hermanas”, señaló una madre de familia de 4° de secundaria.

Según explicó el director de la institución, Jhonny Rojas, la propuesta contemplaba la conformación de grupos colaborativos de intercambio, mediante los cuales las estudiantes cambiarían de compañeras y docentes al inicio del 3° y 5° de secundaria en el 2026. “La finalidad era permitir que las estudiantes interactúen con nuevas compañeras y docentes, enfrentando nuevos retos en su vida escolar”, afirmó la autoridad. No obstante, el anuncio generó malestar entre los padres, quienes incluso bloquearon el ingreso al plantel el día de la clausura del año escolar 2025, ocasionando un retraso de aproximadamente dos horas en la ceremonia programada para las 9 de la mañana.

Tras el diálogo entre autoridades y padres de familia, la dirección decidió retroceder en la medida y cancelar el sorteo de aulas. El director de la institución precisó que se optó por dejar sin efecto la reorganización, aunque con compromisos asumidos por los padres. “Estamos retrocediendo la toma de decisiones con respecto a esa medida, pero con el compromiso de que los padres, en la actualización de datos del 5 de febrero, firmen un acta de compromiso para asumir su responsabilidad de apoyo permanente a los docentes y al proceso educativo”, declaró.

Finalmente, el director indicó que los grupos se mantendrán como han venido trabajando hasta la fecha, siempre que los padres cumplan con los acuerdos establecidos. Las madres de familia, por su parte, se mostraron conformes con lo acordado, priorizando la estabilidad emocional de las estudiantes y garantizando la continuidad del año escolar sin la combinación de secciones.