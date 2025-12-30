Luego de casi un día de interrupción por huaicos provocados por las intensas lluvias, la vía que conecta los distritos de Huancabamba y Pozuzo, en la provincia de Oxapampa (Pasco), fue liberada, informaron las autoridades. La Policía Nacional del Perú ejecutó acciones permanentes de seguridad, monitoreo y coordinación interinstitucional para mantener el orden en la zona.

Los deslizamientos de lodo y piedras afectaron más de 150 metros de la carretera, obligando a suspender el tránsito de vehículos de carga y transporte de pasajeros, generando pérdidas económicas para comerciantes y transportistas. La Municipalidad Distrital de Pozuzo, con apoyo de maquinaria privada, realizó trabajos de limpieza, aunque estos se suspendieron temporalmente por nuevos deslizamientos y el alto riesgo para el personal.

Pese a que el pase ya se encuentra habilitado, las autoridades exhortaron a los conductores a circular con extrema precaución, evitar viajar de noche y respetar las señales de tránsito, debido a la inestabilidad de los cerros durante la temporada de lluvias.

Finalmente, el Senamhi advirtió que las precipitaciones continuarán en la selva, incluida la región Pasco, por lo que no se descarta la ocurrencia de nuevos huaicos y caídas de rocas en los próximos días.