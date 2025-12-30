Se hacían pasar como integrantes de la peligrosa banda “Los Pulpos“ y le pedían S/40 mil soles a una comerciante para no atentar contra su vida y la de su familia. Durante días la acosaron por WhatsApp, enviándole mensajes aterradores.

Asustada, la comerciante denunció el hecho y los agentes de la Unidad de Flagrancia PNP de Pichanaqui se pusieron en acción y lograron la captura de dos sujetos que ahora enfrentarían cargos por extorsión.

La víctima asustada por las amenazas que le llegaban al celular desde el pasado 14 de diciembre, accedió a abonar la suma de S/200, como anticipo, para ello le dieron un número de cuenta en el BBVA donde haría el depósito.

Los agentes llegaron hasta la financiera e intervinieron al obrero Yeferson Efraín Carhusncho (41), el dueño de la cuenta, cuando fue a cobrar el dinero. Al ser abordado, Yeferson señaló que sólo presto su cuenta a un amigo del trabajo conocido como Ronal Pautre Santos (31) quien vivía en el sector de Misharo.

El detenido llevó a los policías hasta la vivienda de su presunto cómplice, una vivienda de material rústico con puerta de madera por fuera y calaminas por dentro, frente a una mecánica de motos. Allí detuvieron al agricultor Pautre Santos.

Los dos amigos fueron llevados a la dependencia policial para las investigaciones del caso.