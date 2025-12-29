La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) sancionó con más de S/ 5 mil a tres franquicias de comida rápida ubicadas en el patio de comidas del centro comercial Real Plaza, tras detectar graves incumplimientos a las normas sanitarias durante un operativo inopinado realizado por la Unidad de Bromatología.

Durante la intervención, Pizza Hut fue multada por comercializar insumos como tortillas, pepperoni y queso sin contar con el registro sanitario obligatorio, documento indispensable para el consumo humano. En Burger King, los fiscalizadores detectaron el inadecuado almacenamiento de productos, los cuales no se encontraban a la temperatura correcta para su conservación.

En tanto, en el local de KFC se evidenciaron condiciones de insalubridad en los pisos del área de preparación de alimentos, situación que representa un riesgo de contaminación cruzada. Por estas faltas, cada establecimiento recibió una sanción equivalente al 100 % de la UIT, es decir, S/ 5 350.

El jefe de la Unidad de Bromatología, Jesús Vila Retamozo, señaló que estos operativos continuarán de manera permanente para garantizar la inocuidad de los alimentos que se ofrecen al público, incluso en establecimientos de gran afluencia y reconocimiento comercial.