Un regidor de la Municipalidad Distrital de Huancahuanca, en la región Huancavelica, fue castigado públicamente por comuneros tras incumplir con la entrega de panetones y juguetes anunciados para una chocolatada navideña. El hecho ocurrió ante la indignación de los pobladores que esperaban el apoyo prometido para niñas y niños de la comunidad.

Según los vecinos, el regidor Santiago Mendoza no dio explicación alguna sobre la ausencia de los productos ofrecidos, lo que desató el reclamo colectivo. En imágenes difundidas por medios nacionales se observa cómo el funcionario es retenido por comuneros mientras recibe el castigo, al ritmo de gritos exigiendo respuestas.

Los pobladores también responsabilizaron al alcalde distrital, Juvencio Taipe, por la falta de organización del evento y exigieron un pronunciamiento oficial que aclare el destino de los panetones y juguetes anunciados para Navidad.