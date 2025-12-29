Un total de 104,077 trabajadores de Huancayo, equivalente al 40.3% de la población ocupada, se encuentra en condición de vulnerabilidad laboral al cierre del tercer trimestre del año, según datos de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) consignados por ComexPerú.

Daniel Najarro, analista de estudios económicos de ComexPerú, explicó que los trabajadores vulnerables “son aquellos que están en riesgo de perder sus empleos o ver reducidos sus ingresos debido a la inestabilidad de sus ocupaciones”.

Cifras. Del total de trabajadores vulnerables, unos 80,619 son independientes, lo que representa el 77.5% del grupo. A ellos se suman 18,101 trabajadores familiares que no reciben remuneración (17.4%), 3,603 trabajadores del hogar (3.5%) y 1,754 practicantes no remunerados (1.7%). Estas son modalidades caracterizadas por la inestabilidad (podrían perder el empleo en cualquier momento) y la falta de protección laboral.

Por sectores económicos, la mayor concentración de trabajadores vulnerables se registra en el comercio, con 44,155 personas; seguido de otros servicios (21,243) y transporte y comunicaciones (12,607). También destacan los sectores de alojamiento y restaurantes (10,074), manufactura (9,033) y agropecuario (4,203).

más empleos. Por su parte, la directora regional de Trabajo, Diana Conde . indicó que no todo es negativo, ya que, en cuanto a población ocupada, Huancayo alcanzó 258,249 trabajadores durante el tercer trimestre, lo que representa 5,825 empleos más en comparación con el mismo periodo de 2024.