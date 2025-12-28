Más de 230 personas murieron en la región Junín en medio de violentos accidentes de tránsito y otras 2271 resultaron heridas durante siniestros en las calles y carreteras; así lo confirmó el Observatorio Nacional de Seguridad Vial en su último reporte preliminar del 2025. La región ya superó los 2418 accidentes de tránsito.

El informe recoge datos de la PNP entre enero y octubre; sin embargo, se estima que la cifra total aumentará de cara al cierre del año. En cuanto a las muertes, Junín es la cuarta región con más decesos en las carreteras con un total de 230 víctimas; solo la superan Lima (442), Cusco (295) y Piura (243).

Respecto a la cantidad de heridos, Junín también se posiciona como la cuarta, superada por Lima (18 866), La Libertad (2693) y Arequipa (2424).

MIRA ESTO TAMBIÉN: Conductor se queda dormido y vuelca camioneta con seis pasajeros en Huancayo

Las víctimas fatales son hombres en su mayoría (170); de ellos, ocho fueron menores de edad. Las víctimas mujeres son 60, de las cuales cinco eran menores de edad. Los siniestros más comunes fueron los choques (1083), atropellos (451) y despistes (408).

El exceso de velocidad es la principal causa identificada de accidentes de tránsito con un 23.53 % (569 casos); le siguen la imprudencia del conductor con 20.68 % (500 casos), la conducción en estado de ebriedad con 4.18 % (101 casos) y la imprudencia del peatón con 2.07 % (50 casos). Las causas no especificadas, factores ambientales, fallas mecánicas y vías en mal estado agrupan el porcentaje restante.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: Víctima de múltiple choque en Pichanaqui lleva 9 días hospitalizada

El director regional de Transportes y Comunicaciones, Michael Palacios, informó, por su parte, que la conducción en estado de ebriedad y la falta de licencias de conducir son las principales causas de los accidentes. Detalló que la Carretera Central es una vía crítica.

“Es la Carretera Central la que ha tenido mayores siniestros y con mayores consecuencias fatales. Los carros se van al Mantaro y las familias sufren, eso es lo más triste”, comentó Palacios.

El Consejo Regional de Seguridad Vial reporta también que capacitó en materia de seguridad vial a cerca de 840 conductores y 5673 usuarios de vías a través de 29 campañas de sensibilización; a pesar de ello, la región Junín sigue teniendo calles y carreteras inseguras.