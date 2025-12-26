Un accidente de tránsito puso en riesgo la vida de seis personas, entre ellos dos menores de edad, cuando una camioneta color granate con placa W4T-177 se despistó y volcó en la intersección de la Av. 13 de Noviembre y Jr. Sucre, en Huancayo.

Según el reporte de la central de emergencias de Serenazgo, los agentes del patrullaje integrado llegaron de inmediato al lugar y procedieron a rescatar a los ocupantes de la unidad, quienes pedían auxilio y presentaban fuertes dolores en sus cuerpos. Todos fueron inmovilizados y trasladados a un nosocomio cercano para recibir atención médica.

El conductor de la camioneta relató que, al regresar de un viaje familiar, se quedó dormido al volante, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y volcara.