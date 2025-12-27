Cuatro personas, entre ellas un menor de edad, resultaron heridas luego de que un automóvil se despistara la mañana de hoy en la quebrada del Mantaro, a la altura del sector Parco, en la provincia de Jauja.

El vehículo se desplazaba de Llocllapampa a Jauja cuando, por causas que son materia de investigación, terminó impactando contra la baranda de seguridad y quedó a un costado de la vía.

TE PUEDE INTERESAR: Jauja: condenan a nueve años de prisión a sujeto por delito sexual contra menor

Efectivos de la Policía de Carreteras de Acolla llegaron al lugar y auxiliaron a los heridos, quienes fueron trasladados al hospital Domingo Olavegoya. Los afectados fueron identificados como Miguel Vásquez Rosales (38), Luz Rosales Cervantes (55), Meliza Chucos Carhuancho (33) y el menor Deyner (7).

El accidente dejó daños materiales y viene siendo investigado por las autoridades.