El excandidato a la alcaldía de Paucarbamba en Huancavelica, su esposa e hijos vieron la muerte de cerca. La camioneta que conducía Herminio de la Cruz Marín (50), se despistó y quedó con las llantas hacia arriba. Una pestañeada por el cansancio de un largo viaje habría sido la causa. Los seis integrantes de la familia acabaron en el hospital.

AUXILIAN

A las 18:00 horas del 25 de diciembre ocurrió el accidente en la Av. 13 de Noviembre y Jr. Sucre.

La camioneta cerrada de color granate de placa W4T-177, se había despistado quedando con las llantas hacia arriba.

Rápidamente serenos de El Tambo y personal del SAMU rescataron a seis personas, integrantes de una familia que pedían auxilio, además de quejaban de fuertes dolores en sus cuerpos.

Tras el despiste quedaron heridos: Judith Canchumani Ledesma (50), Zair de la Cruz Canchumani (20), Clever Alanya Taipe (23), los menores de de iniciales F.D.C. (11) e I.D.C. (13), quienes fueron inmovilizados y trasladados al nosocomio más cercano.

EL SUEÑO LE VENCE

El conductor de esta unidad, Herminio de la Cruz, excandidato por el Movimiento Independiente “Trabajando para Todos” por el distrito de Paucarbamba (Huancavelica), dijo a los agentes que al retornar de viaje con su familia, se había quedado dormido y esto hizo que pierda el control de la unidad volcando su camioneta.

Una cámara de seguridad en la Av. 13 de Noviembre captó el momento del accidente que solo dejó daños materiales y lesionados.

CONSEJO

En estas fiestas hay que conducir con precaución y previo descanso, como se informó hace unos días ya son 94 las víctimas fatales por accidentes en Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja, La Oroya y Junín, según información de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de Huancayo.