Tres días antes del fatal accidente, la familia Yupanqui Martínez celebraba la Navidad unida. Lincol Soyer Yupanqui Gaspar compartió en redes sociales una fotografía junto a su esposa Dayana Martínez y sus pequeñas hijas, Azul y Celeste, acompañada de un mensaje de amor y gratitud que hoy cobra un significado doloroso.

El viaje familiar rumbo a Huancayo terminó en tragedia cuando el vehículo en el que se desplazaban cayó al río Mantaro, en la carretera central. Lincol y sus dos hijas fueron identificados como las víctimas del accidente, mientras que Dayana logró sobrevivir tras salir del automóvil.

En medio de la desesperación, la joven madre intentó rescatar a una de sus hijas, pero la fuerte corriente del río se lo impidió. Horas después, uno de los cuerpos fue hallado río abajo, mientras continúan las labores de búsqueda de los demás desaparecidos.

La tragedia enluta no solo a una familia, sino también a la comunidad que hoy recuerda a Lincol Yupanqui como músico y padre, y a sus hijas como pequeñas vidas que se apagaron demasiado pronto, apenas días después de celebrar la Navidad juntos.