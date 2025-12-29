La informalidad y la falta de orden en las calles por parte de la municipalidad distrital de Santa Rosa de Sacco, dirigido por el alcalde Ovidio Rodríguez Yurivilca, seria la causa de un trágico accidente de un accidente que dejo un muerto y dos heridos que se registraron en el km 169 de la carretera central en el sector de Chucchis ya que los negocios del lugar utilizan las veredas para atender a sus clientes registrándose un cuádruple choque y despiste

El accidente producido por el vehículo Hyundai Tucson gris oscuro de placa ADO-511 conducido por Jhan Pierre Alfredo Oliva Pérez (34), que impacto con el auto de la empresa de transportes Rara de placa U1A-442 conducido por Hernando Rosales Poma (69), y el auto rojo de placa B3B-620 y el vehículo Kia Carens de color plata brillante de placa B8K-529, que se encontraba estacionado y cuyo propietario es el dueño del local inversiones El Apolo, identificado como Javier Sabino Atahuamán Durand (46), según dio a conocer la policía

En el lugar del accidente murió lamentablemente el vecino identificado como Eber Quispe Meza que por falta de médico legista en La Oroya por orden del fiscal fue derivado a la morgue de Hualhuas en Huancayo y resultaron heridos Bertha Orizano Bravo Bertha de 47 años y Hernando Rosales Poma Hernando de 69 años que fueron llevados al hospital de EsSalud de La Oroya

Según los vecinos el chofer de la camioneta Piero estaba en estado de ebriedad y fue el culpable del choque mientras la policía realiza las investigaciones del caso y pasan el dosaje etílico de Ley