Un menor de 17 años fue intervenido la tarde del lunes en el interior de Tiendas Wisa, ubicadas en la intersección de la avenida San Carlos y el jirón Santa Isabel, tras ser sorprendido intentando salir del local sin pagar productos.

El hecho ocurrió al promediar las 3:45 p. m., cuando personal de Serenazgo acudió al lugar tras una alerta por presunto hurto. Según se informó, el adolescente fue retenido por el encargado del establecimiento con un six-pack y una botella de whisky.

Al presentar una lesión leve en el rostro, el menor fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión para una evaluación médica y posteriormente llevado a la comisaría central. Finalmente, el responsable del local decidió no presentar denuncia, por lo que el caso fue cerrado tras llegar a un acuerdo entre las partes.