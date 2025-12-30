Comienza la carrera al sillón municipal y crece la obsesión de varios por figurar. Tal es así que el actual regidor provincial de Huancayo y voceado candidato a la alcaldía de Chilca por el partido Perú Primero no tuvo mejor idea —o más bien su equipo, según él— que repartir cientos de botellas de agua personalizadas no solo con su nombre, sino también con el logo de su partido y un claro mensaje político. Este acto, de presunta vulneración a la neutralidad electoral, ocurrió ayer durante la escenificación de la Batalla de Azapampa.

Botellas tenían un mensaje político claro y el logo de Perú Primero.

No se trató de un hecho espontáneo. Los “simpatizantes” prepararon las botellas con la frase “Ing. Saúl Alejo Chilca 2026” y el logo de Perú Primero usando dos vehículos estacionados cerca del cementerio de Azapampa; uno de ellos, de placa AKD-051, es propiedad de Wilder Alejo Arotoma, hermano del regidor.

A pocos metros de actividad oficial, simpatizantes preparan las botellas. El vehículo es de un familiar de Saúl Alejo.

Es clave señalar que Saúl Alejo participó en la conmemoración del 205.º aniversario de la Batalla de Azapampa representando al alcalde Dennys Cuba Rivera y a la Municipalidad Provincial de Huancayo; sin embargo, durante la escenificación, se realizó el acto proselitista.

Regidor participó en actividad oficial representando a la MPH.

Mientras dos de sus simpatizantes repartían el agua a la multitud, detrás aparecía Saúl Alejo acompañado de otro regidor, José Ortiz Soberanes; según ambos, solo “para saludar”.

“Son simpatizantes, militantes del partido; yo no puedo negarles la oportunidad (de entregar regalos con mi nombre). Yo solo he pasado saludando”, se justificó el regidor tras ser abordado por Correo.

Alejo finalizó señalando que, en caso de que intervenga el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo, sabrá explicar “lo que realmente sucedió” y que no puede negar a su equipo “su derecho” de regalar botellas con consignas políticas en un evento oficial.

Mientras los "simpatizantes" reparten las botellas, el regidor "pasó a saludar" a la población.

Al respecto, el abogado Jorge Olivera, especialista en temas electorales, dijo que esto configuraría una clara infracción al principio de neutralidad electoral. “Como funcionario público, él no podría hacer proselitismo político porque está prohibido”, dijo.