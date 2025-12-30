​Azapampa, tierra histórica y trabajadora, conmemoró ayer 205 años de su gesta heroica —clave en la lucha por la Independencia y fundamental para que Huancayo sea hoy considerada “Incontrastable”—. Poco se habla, sin embargo, de que a pesar de su importante valor histórico, cultural y económico, los pobladores de este sector no viven en las mejores condiciones.

Ayer, mientras decenas de autoridades celebraban los 205 años de la Batalla de Azapampa con una ceremonia y desfile, un nutrido grupo de vecinos del Psje. 1 de Enero —portando baldes, jarras y recipientes vacíos— irrumpió en la actividad para exigir agua potable, un servicio que no reciben de manera adecuada.

“Hasta el agua de la gotera tenemos que juntar; en baldecitos tenemos que carrear. Hace 20 días tenemos que cocinar con agua mineral. Es culpa de Sedam, pero el recibo llega siempre sin falta”, denuncia una indignada madre de familia mientras marcha cargando un balde vacío.

No es un problema nuevo. Los vecinos del sector —que es de los pocos que al menos cuentan con conexiones de agua potable en todo Azapampa— sufren esta deficiencia hace por lo menos cuatro años. Durante ese tiempo, denuncian que la EPS Sedam Huancayo no ha logrado resolverlo y solo brinda soluciones temporales.

“Hace 20 días no tenemos agua. Nos hemos cansado porque sin agua no se puede vivir; ni nuestra ropa podemos lavar. Cuando reclamamos, lo reconectan dos o tres días y luego lo vuelven a cortar”, denuncia Jaime Ramos, vecino de la Av. 31 de Octubre.

Más reclamos

Las quejas no terminan allí: la basura y el pésimo estado de las vías de acceso son otros problemas con los que tienen que convivir los vecinos de Azapampa. Por lo menos durante 15 días, el carro recolector de la Municipalidad de Chilca no recorrió la zona, lo que provocó que los desechos se acumulen en las calles de barro.

“Si no protestamos, el basurero no pasa. En la mañana nos quejamos, limpiaron una cuadra y luego se fueron. Quince días estamos olvidados por el basurero y al alcalde no se le conoce por mi barrio”, reclama Rosa, vecina del Psje. 1 de Enero.

Los más de 19 mil pobladores —alrededor del 19 % del total de habitantes del distrito de Chilca— tienen que movilizarse también por calles sin asfalto, llenas de lodo y a veces hasta inundadas. La iluminación es escasa, aun cuando están ubicados a solo cinco minutos del centro de Huancayo.

Alcalde responde

Abordado por Correo, el alcalde de Chilca, César Damas, reconoció las carencias del sector de Azapampa; sin embargo, trasladó las responsabilidades a factores externos y económicos.

“Yo quiero hacer bastantes cosas, pero no participan (los vecinos), no apoyan. Tenemos un 85 % de morosidad en Azapampa; entonces, ¿cómo mantengo esto y cómo descuido la zona céntrica de Chilca?”, respondió Damas.

Sobre el agua, el alcalde dijo que “no era su responsabilidad” y, sobre la basura, César Damas tuvo que aceptar que la ha descuidado.

“No nos hemos preocupado de la limpieza pública. El crecimiento urbanístico va a hacer que explosione. A nuestro botadero le quedan tres años de capacidad”, finalizó.

La celebración

A pesar de los problemas, Chilca celebró el 205.º aniversario de la Batalla de Azapampa. Autoridades y pobladores participaron en el paseo de la bandera, la paraliturgia y el desfile en el óvalo de Azapampa. A media mañana, cientos de comuneros escenificaron la gesta heroica, representando el sacrificio de sus antepasados.

El 29 de diciembre de 1820, 500 campesinos dieron su vida al enfrentarse al ejército realista español. A pesar de ser superados en armamento, los valientes guerreros enfrentaron a los españoles con picos, azadas, palos y huaracas. Dos años después, cuando la independencia ya se había declarado, esta acción derivó en que Huancayo recibiera el título de “Ciudad Incontrastable”, que lleva con orgullo hasta hoy.