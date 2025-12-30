Con una multitudinaria asistencia, el distrito de Chilca conmemoró los 205 años de la Batalla de Azapampa mediante una emotiva escenificación que reunió a cientos de vecinos y visitantes en la loza deportiva del sector Huicho Cruz. Más de 150 actores, entre comuneros y jóvenes del lugar, participaron en la recreación de este episodio clave del proceso independentista.

La puesta en escena recordó los hechos ocurridos en 1820, cuando campesinos y pobladores wankas, armados con herramientas de trabajo, enfrentaron al ejército realista en una lucha desigual que dejó alrededor de 500 fallecidos. Pese a la derrota militar, la resistencia del pueblo no se quebró y marcó un hito en la historia de Huancayo.

La actividad contó con la presencia de autoridades locales, encabezadas por el alcalde de Chilca, César Damas Laurente, y representantes de la comunidad de Azapampa. Al finalizar, los actores recibieron el reconocimiento del público por mantener viva la memoria histórica y el legado de quienes dieron su vida por la independencia.