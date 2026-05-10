



Cuidado. Los métodos que usan los delincuentes para engañar son más precisos y elaborados. Ahora maleantes simulan que son empresarios, agricultores, mineros, piden apoyo para trasladar carga o recoger productos; contratan el servicio a transportistas y en pleno viaje los maniatan para llevarse sus camiones.

Eso es lo que le ocurrió a Hugo Justo Coronación, quien estaba estacionado cerca del estadio de Huancayo y fue requerido por un astuto sujeto que lo ‘contrató’ para recoger paltas en Colcabamba – Huancavelica.

En la zona de Pichue, mientras supuestamente el contratante buscaba cargadores, aparecieron otros maleantes que le apuntaron con un arma de fuego y lo amenazaron de muerte.

El padre de familia fue maniatado, le cubrieron su rostro con pasamontañas y lo abandonaron a orilla del río Mantaro. Su camión blanco–guindo fue robado.

TRISTE

Tras la denuncia, policías detuvieron al sospechoso Rony Nova G., quien interceptó al transportista a las 2:35 de la tarde en Huancayo, pero éste dijo que fue a buscar cargadores para trasladar la carga y fue liberado. Según la Policía, Rony Nova y otro conocido como Hitler Jonatan estarían involucrados en el ilícito.

El agraviado sigue buscando su camión, la única herramienta de trabajo con el que alimentaba a su familia. “Quiero justicia, casi me matan. Ya perdiste me dijeron y se llevaron mi carro”, relató.