Juntos hasta en la criminalidad. Una cámara de seguridad registró un violento robo. Una jovencita y su pareja, a las 00:30 de la madrugada del domingo, cogotean a una madre, la tumban en el piso y le arrebatan su cartera.

Mientras el varón amenazaba con una navaja a la comerciante de iniciales J.Ll.C. (43), y le tapaba la poca, su cómplice una joven de unos 23 años, le arranchaba su cartera donde llevaba 500 soles, dos celulares y documentos.

El hecho sucedió en las calles Taylor y Granizos en el Cerrito de la Libertad. “Tenía miedo a que me maten. Necesitamos más seguridad”, dijo la madre de familia quien vivió 45 segundos de terror tras el violento robo.

La víctima contó que estaba a unos 20 pasos de llegar a su hogar, ella había adelantado el paso mientras su pareja, Félix M., compraba en una tienda.

Fue en ese momento que la pareja sigilosa corre para atacarla, la comerciante al principio comenzó a gritar, pero cuando le mostraron el puñal y le taparon la boca, ya no pidió auxilio.

Los vecinos de la zona mencionaron que no es la primera vez que ocurre un robo en la zona. Y en el distrito de El Tambo, otros presuntos ladrones que desvalijaron a un ciudadano fueron atrapados en el distrito de El Tambo.

Jhon Yupanqui S. (44), Denis Salvatierra S. (34) y Luis Taipe P. (30) , quienes según la Policía robaron sus bienes a Alfredo G.B. (24).

